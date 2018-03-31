В Новосибирске уже можно увидеть часть экспозиции Третьяковской галереи, танцовщицы везут победы с самого престижного фестиваля, а единственная городская яма-блогер после ремонта вновь появилась на своём месте: всё, чем Сиб.фм запомнилась заметённая снегом предапрельская пятница, 30 марта.

ПРЕКРАСНОЕ

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — 25 лет Новосибирск не видел ничего подобного, но пять лет готовился принять экспозицию. Наконец, «Живопись и скульптура XVIII — первой половины ХХ века» прибыла в столицу Сибири и расположилась в залах Новосибирского художественного музея до 1 июля.

СИДИТЕ ДОМА

Директора Новосибирского планетария Сергея Масликова выпустили из СИЗО. Не совсем, правда, выпустили — отправили под домашний арест. Однако не угнетающее замкнутое пространство — уже хорошо. Известного новосибирского популяризатора науки отстранили от должности и отправили под следствие, предположительно за то, что он за большие деньги сдавал в аренду для рекламных съёмок казённую аппаратуру.

ГДЕ ЛУЧШИЙ EXOTIC-DANCE?

Танцовщица из Новосибирска Ирина Спасская первый раз полетала на самолёте и побывала в Москве. Нужно сказать, плодотворно побывала. Вместе с партнёром Анастасией Кужелевой девушки привезли из столицы победу на престижном фестивале «ДУХ ПИЛОНА».

СНОВА ВМЕСТЕ, СНОВА РЯДОМ

Знаменитая новосибирская яма на Котовского вернулась. И по традиции написала о своём очередном «пришествии» в «Твиттер». Дорожные рабочие не заставили себя долго ждать — уже на следующий день после появления ямы с собственным аккаунтом в соцсети её начали засыпать, несмотря на тающие на дорогах снега.

«Сыпят асфальт (или что там у них за материал) прямо в лужи», — прокомментировала яма.

ДАВАЙТЕ САМИ

Трагедия в Кемерове заставила всю Россию внимательно посмотреть вокруг себя. Новосибирск тоже. Инспекторы пожарного надзора не могут самостоятельно проверять организации вне плана, поэтому разослали владельцам торговых центров рекомендательные письма с предложением провести внутренние проверки.