В Кемерове задумались об изменении логотипа с огнём

Мэрия Кемерова проводит онлайн-голосование с вопросом о том, стоит ли изменить логотип, разработанный к 100-летию города. На макете изображены цифры, стилизованные под языки пламени, обрамлённые двумя дугами в виде сердца.

Как стало известно Сиб.фм, в администрацию областного центра обратились жители города. После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унёсшего жизни 64 человек, часть горожан считает логотип неуместным.

В специальной форме, которая размещена на официальном сайте города содержится четыре варианта ответа: да, нужно изменить действующий логотип; да, нужно сделать новый логотип; нет, оставить всё как есть; выразить своё мнение.

О том, сколько будет проводиться онлайн-голосование и когда будут объявлены результаты, не сообщается.

Напомним, что пять выживших в «Зимней вишне» до сих пор остаются в больнице.