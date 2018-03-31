В Новосибирске масштабно отремонтируют дворы в двух районах
31 марта, 13:38
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Электронные аукционы на ремонт дворовых территорий в Кировском и Ленинском районах объявил департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Как следует из документов закупки, начальная (максимальная цена контракта) для Ленинского района составляет 18,6 млн рублей, для Кировского — 11,7 млн рублей.
Предполагается, что подрядчик отремонтирует придомовые тротуары и организует парковки для авто (уширения) в дворах 23 жилых домов на улицах Палласа, Петухова, Ватутина, Чемской, Комсомольской, Герцена, Зорге и других.
По условиям госконтракта победитель аукциона обустроит несколько проездов и тротуарных дорожек.
Подрядчик будет определён 9 апреля 2018 года, срок окончания работ — 20 июня 2018 года.
Напомним, что 9 апреля комиссия определит, кто станет победителем аукциона на ремонт набережной стоимостью 138 млн рублей.
В каких именно дворах устроят парковки:
- ул. Палласа, 1, 6/1;
- ул. Петухова, 53/2;
- ул. Палласа, 23; 3;
- ул. Ватутина, 79;
- ул. Чемская, 36, 36а;
- ул. Комсомольская, 4;
- ул. Герцена, 8, 10;
- ул. Зорге, 93/1;
- ул. Зорге, 137, 133;
- ул. Чигорина, 14/1, 14/2;
- ул. Петухова, 122/1;
- ул. Петухова, 126;
- ул. Зорге, 251, 247;
- ул. Зорге, 225, 231;
- ул. Зорге, 68, 70;
- ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 24-25;
- ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 4;
- ул. Филатова, 11, 13;
- ул. Полярная, 19, 21, 23.
- проезд от ул. Ватутина, 13, до ул. Выставочной, 13;
- проезд от ул. Блюхера, 38 к дому по ул. Блюхера, 46;
- пешеходная дорожка от ул. Плахотного, 74 до остановки «ж/м Троллейный».