В Новосибирске масштабно отремонтируют дворы в двух районах

Электронные аукционы на ремонт дворовых территорий в Кировском и Ленинском районах объявил департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Как следует из документов закупки, начальная (максимальная цена контракта) для Ленинского района составляет 18,6 млн рублей, для Кировского — 11,7 млн рублей.

Предполагается, что подрядчик отремонтирует придомовые тротуары и организует парковки для авто (уширения) в дворах 23 жилых домов на улицах Палласа, Петухова, Ватутина, Чемской, Комсомольской, Герцена, Зорге и других.

По условиям госконтракта победитель аукциона обустроит несколько проездов и тротуарных дорожек.

Подрядчик будет определён 9 апреля 2018 года, срок окончания работ — 20 июня 2018 года.

Напомним, что 9 апреля комиссия определит, кто станет победителем аукциона на ремонт набережной стоимостью 138 млн рублей.

В каких именно дворах устроят парковки:

ул. Палласа, 1, 6/1;

ул. Петухова, 53/2;

ул. Палласа, 23; 3;

ул. Ватутина, 79;

ул. Чемская, 36, 36а;

ул. Комсомольская, 4;

ул. Герцена, 8, 10;

ул. Зорге, 93/1;

ул. Зорге, 137, 133;

ул. Чигорина, 14/1, 14/2;

ул. Петухова, 122/1;

ул. Петухова, 126;

ул. Зорге, 251, 247;

ул. Зорге, 225, 231;

ул. Зорге, 68, 70;

ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 24-25;

ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 4;

ул. Филатова, 11, 13;

ул. Полярная, 19, 21, 23.

Где устроят проезды и тротуары: