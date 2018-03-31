Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве
31 марта, 03:01
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фото с сайта pixabay.com.
Документ опубликован 30 марта на портале правовой информации.
Как сказано в указе, призывная кампания начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля. Ряды ВС РФ планируется пополнить 128 тысячами новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.
Одновременно в документе говорится об увольнении солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истёк.
Напомним, что в осенний призыв 2017 года в ряды вооружённых сил из Новосибирской области отправились две тысячи молодых людей.