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Максим Фадеев посвятил песню родителям погибших детей в кемеровском пожаре

 1 апреля, 14:20
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Максим Фадеев посвятил песню родителям погибших детей в кемеровском пожаре
фото из группы "МАКСИМ ФАДЕЕВ" в соцсети "ВКонтакте"

Композицию «Ангел» популярный российский певец Максим Фадеев много лет назад написал для друга, потерявшего сына; но теперь решил посвятить её близким умерших при пожаре в Кемерове.

Известный продюсер, певец и автор песен Максим Фадеев посвятил композицию под названием «Ангел» родителям и близких погибших во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил сам Фадеев в видео, опубликованном в его фан-группе в соцсети «ВКонтакте».

Изначально песня называлась «Ты всё равно жив». Максим Фадеев много лет назад написал её для своего друга Андрея, который потерял сына. По словам певца, мужчина очень тяжело переживал смерть ребёнка.

«Это неестественно – хоронить детей. Но иногда в жизни бывает и так», - рассказал в видео артист.

Максим Фадеев поделился, что и сам знаком с этим чувством: он потерял своего первого ребёнка. Так что, видя, как безутешен от горя его друг, он написал ему эту песню.

С тех пор прошло уже много времени. Но, когда произошла страшная трагедия в Кемерове, друг решил, что эту песню нужно посвятить близким погибших.

«Макс, эта песня помогла мне выжить, и я хочу, чтобы ты спел это для всех», - процитировал слова друга Максим Фадеев.

В итоге он переписал текст и дал ему новое название – «Ангел». Песня доступна бесплатно во всех официальных аккаунтах Максима Фадеева в соцсетях. Как отмечает артист, песни нет и не будет в iTunes и Google Play.

«Я очень хотел бы, чтобы это хотя бы чуть-чуть помогло. В любом случае, я делаю это от души», - отметил Максим Фадеев.

Напомним, в марте в связи с трагедией в Кемерове многие культурные и развлекательные заведения Новосибирска отменили мероприятия и помогали со сбором средств для помощи семьям погибших и пострадавших.

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