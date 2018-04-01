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Губернатор Кемеровской области Тулеев уходит в отставку

 1 апреля, 11:18
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Губернатор Кемеровской области Тулеев уходит в отставку
фото с сайта администрации кемеровской области

Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональной администрации.

«Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области», — сказал собеседник агентства.

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», — сообщила пресс-служба областной администрации.

Аману Тулееву 73 года, он пришёл в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69 % голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

За время работы Амана Тулеева в должности губернатора Кузбасса неоднократно появлялись слухи о его проблемах со здоровьем и предстоящей отставке. В частности, 22 мая 2017 года он ушёл в официальный отпуск, который позднее продлили из-за операции, прописанной ему из-за проблемы с межпозвоночными дисками осенью 2016 года. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Тулеев покинет пост, однако информация не подтвердилась, и 12 августа он вернулся на работу.

Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.

Напомним, что 25 марта в Кемерове в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека.

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