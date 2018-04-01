К 2020 году Россия получит 50 новых военных кораблей

Порядка 50 кораблей и судов войдут в боевой состав Военно-морского флота России до 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего ВМФ Владимира Королёва.

«Программа кораблестроения 2018-2020 будет полностью выполнена — это даже не подвергается никакому сомнению. <...> Мы однозначно получим и введём в боесостав в этот период и атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами, и атомные подводные лодки, и, без всякого сомнения, новые фрегаты, дизельные подводные лодки, малые ракетные корабли, суда обеспечения», — сказал Королёв.

Напомним, что в феврале текущего года министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал «оборонку» в Новосибирске. В ходе рабочего визита Шойгу и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников посетили Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, чтобы проверить ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях Новосибирской области.