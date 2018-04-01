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Легендарный новосибирский трамвай № 13 попал в ДТП в День смеха

 1 апреля, 13:45
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Легендарный новосибирский трамвай № 13 попал в ДТП в День смеха
фото из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Известный своим умением попадать в различные происшествия новосибирский 13-й трамвай столкнулся с иномаркой 1 апреля - к счастью, обошлось без пострадавших.

Во всемирный день смеха самый знаменитый общественный транспорт Новосибирска стал участником дорожного происшествия. На улице Ленинградской около Октябрьского рынка трамвай № 13 столкнулся с "Хондой". У иномарки от встречи с легендой городских дорог осталась большая вмятина на передней двери. Об этом сообщили очевидцы в группе "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

"Жесть, когда сидишь в трамвае и просто видишь, как в тебя едет тачка. Реакция не подвела, я успел отойти от окна, куда водитель смотрел..." - рассказал в комментариях группы пассажир трамвая.

По словам свидетей, причина ДТП, скорее всего, была в том, что водитель "Хонды" не уступил дорогу трамваю. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, в феврале студент на велосипеде и 13-й трамвай померились скоростью в экстремальном эксперименте в Новосибирске.

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