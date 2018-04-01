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Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

 1 апреля, 16:23
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Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь
фото со страницы Анны Толмасовой в соцсети Instagram

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.

Анна Толмасова, мать Дарьи, написала в соцсети Instagram, что из-за долгой работы экспертов до сих пор не может похоронить собственную дочь.

«Сегодня 1 апреля, со дня трагедии прошло 48 дней, и мы, близкие погибших, до сих пор не можем похоронить своих родных. Изначально были оговорены все сроки, было сказано ожидать максимально до трёх месяцев, потом время ожидания увеличилось до четырёх-пяти месяцев, последние сроки дают до года», — рассказала женщина на своей странице в сети Instagram.

Анна Толмасова отмечает, что следователи отдела Новосибирской области молчат, ссылаясь на московское ведомство, но и там не дают ответа. На данном этапе выполнено, по словам женщины, всего 25 % генетических экспертиз, ей предлагают захоронение в два этапа. Мать погибшей девочки отмечает: хоронить дважды — это ужас.

«После трагедии обещали, что будет работать 150 экспертов, по факту работает всего девять! Неужели в нашей стране так сложно найти экспертов, которые оперативно и максимально быстро всё сделают? Вопрос в финансировании?» — написала Анна Толмасова.

С женщиной также пытались договориться о съёмках в телепрограмме «Прямой эфир». Однако после ей перезвонили и сказали, что им запрещено снимать и даже подходить к родственникам в аэропорту.

«Мы хотим кричать на весь мир от безысходности! Мы хотим похоронить своих близких!» — рассказала в сети Instagram Анна Толмасова.

Напомним, в феврале девушка защитника КХЛ из Новосибирска Дарья Толмасова погибла в катастрофе Ан-148.

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