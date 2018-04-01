Путин поблагодарил Тулеева за работу

Президент РФ Владимир Путин позвонил Аману Тулееву, который ранее подал прошение о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков сообщил, что «Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу на посту руководителя региона».

Напомним, что Аман Тулеев подал в отставку сегодня, 1 апреля. Экс-руководитель Кемеровской области заявил, что не может занимать пост губернатора после произошедшего в «Зимней вишне».