Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где еще на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а, значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»

31 марта о заваленных снегом участках, улицах и автомобилях сообщали жители Петропавлвовского, Солтонского, Солонешенского, Усть-Калманского, Поспелихинского и других районов, городов Бийска и Белокурихи. По данным ЕДДС и отделов ГО ЧС администраций районов, за ночь выпало до 90 см снега.

В Поспелихинском районе — 32 см, в Советском — около 50 см, в Солтонском — более 70 см, в Солонешнеском и Алтайском — около 90 см. Замело дороги в селах, но межмуниципальные трассы открыты.

Глава Петропавловского района Сергей Козликин сообщил, что район готовится к худшему. Пока снег не начал таять, но с потеплением ситуация с паводком станет хуже, чем в первые его дни.

«У нас сейчас тут все как перед новым годом. Люди не знают, что делать, в снежки играть или снежных баб катать. Дороги все замело, расчищаем. По населенным пунктам чистят фермеры, по району уже все расчистили, проезд есть.. Сейчас у нас минус один, пока снег не тает. В начале недели будет до минус десяти градусов, а как дальше будет складываться прогноз, не знаем. Если будет резкое потепление, то все будет намного хуже, чем то, что мы недавно пережили. Готовимся к этому», — прокомментировал глава района.

Усугубления паводковой обстановки боятся и в других районах. Заснеженный Солонешенский район расчищает дороги, в Солтонском удивляются небывалому количеству осадков и не расслабляются перед новым ударом стихии.

«Не меньше 50 сантиметров у нас выпало за ночь. Это очень много, всю зиму столько не было! Сейчас чистим дороги. Дорога на Бийск есть, на Горный Алтай есть, на местные техника вышла — фермеры, частники. Все местные свои дороги сами расчищают. Такой страсти не видели еще! У нас сейчас плюс один градус, завтра должно быть минус одиннадцать уже. Во всяком случае до среды у нас ничего еще не растает. Будем бороться, расчищать, готовиться. У нас дежурят группы МЧС, мы все это время не расслаблялись», — заявил глава Солтонского района Михаил Лудцев.

Жители сел также наготове. В соцсетях люди удивляются «причудам природы» и боятся резкого потепления, ведь тогда в их дома и участки снова придет большая вода.

Как уже сообщал Сиб.фм, в Алтайском крае подтоплены 69 населённых пунктов в 12 муниципальных образованиях: Алтайском, Целинном, Краснощёковском, Курьинском, Петропавловском, Смоленском, Зональном, Советском, Быстроистокском, Солонешенском, Третьяковском и Шипуновском районах.