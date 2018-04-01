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Считавшаяся вымершей голубая акула попалась в фотоловушку

 1 апреля, 16:59
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Считавшаяся вымершей голубая акула попалась в фотоловушку
фото с сайта nashzeleniymir.ru

Сенсационные кадры с голубой акулой получили учёные из Приморского национального парка — теперь специалисты опасаются, что она может начать забирать еду у амурского тигра.

Голубая акула считалась вымершим животным, пока впервые за время наблюдений не оказалась в объективе фотоловушки Приморского национального парка «Земля леопарда». По мнению специалистов, редкое животное попало на их территорию через границу со стороны Китая. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью ФБГУ «Земля леопарда» Мария Окулова.

Полученные снимки должны стать научным событием мирового значения. Фотографии редкой рыбы сделали неподалёку от российско-китайской границы. В связи с этим специалисты предполагают, что животное могло попасть на территорию «Земли леопарда» из-за рубежа. Судя по снимкам, как отмечают эксперты, рыба в прекрасной физической форме: выглядит упитанной, у неё ярко переливаются бока, активно передвигается под воздействием ветра.

«Интересно, что за несколько дней до фиксации акулы на этом же самом месте был отмечен амурский тигр, а буквально в тот же день — дальневосточный леопард! Это свидетельствует о том, что редкой рыбе удаётся сосуществовать с этими хищниками, и у них нет конкуренции за кормовые ресурсы», — рассказал ведущий специалист отдела научных исследований «Земли леопарда» Иван Акулов.

Учёные отмечают, что появление нового хищника на территории национального парка может вызвать изменения в устоявшейся экосистеме. Адаптировавшись к жизни на суше, голубая акула могла изменить свои вкусовые предпочтения. В основном животное питается рыбой, но на богатой копытными территории её едой могут стать и некрупные олени. Они являются главным рационом амурского тигра и дальневосточного леопарда.

В ближайшее время на базе «Земли леопарда» будет созван научный совет, который подтвердит полученные факты. После этого специалистам предстоит определить план действий по изучению, сохранению и реинтродукции редкого вида. Ожидается, что к работе будут привлечены лучшие ихтиологи страны и мира.

«ФГБУ „Земля леопарда“ поздравляет всех с 1 апреля и обращает внимание на то, что все события вымышлены, а при создании данной новости ни одна вымершая акула не пострадала», — подытожила Мария Окулова.


Напомним, в феврале уникальные кадры снежного барса с четырьмя котятами получили учёные на Алтае.

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