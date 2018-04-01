Снег в мороз: о погоде в Новосибирской области 1 апреля

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 1 апреля по области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, по западу местами небольшой снег, днём в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, слабые метели.

Ночью и утром при прояснениях изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днём 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Температура ночью до минус 15 градусов, при прояснениях до минус 23 градусов. Днём температура повысится до 6 градусов тепла.