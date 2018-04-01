Минувшая неделя прошла под чёрным знаком трагедии в Кемерове; жители Новосибирской области соболезновали своим соседям вместе со всей страной — мы собрали самые важные события, случившиеся с 26 марта по 1 апреля.

Градоначальник соболезнует

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 26 марта, на следующий после кемеровского пожара день, выразил свои соболезнования и поручил всем руководителям городских торгово-развлекательных центров немедленно провести тщательную проверку соблюдения противопожарного режима.



«Большая беда произошла вчера у наших соседей — в Кемерове. В пожаре в торговом центре „Зимняя вишня“ пострадали дети, пострадали взрослые. Это горе коснулось очень многих семей, и новосибирцы выражают глубокие соболезнования всем жителям Кемерова, всем, чьи родные и близкие пострадали в этом ужасном пожаре. Общая беда объединяет людей. Сердечно желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы скорбим вместе с вами!» — сказал Анатолий Локоть.

Долгая карьера

Во вторник стало известно, что свою должность покидает глава Первомайского района Алексей Васильев. Чиновник стоял у руля района целых 26 лет. Пока неизвестно, кто станет новым руководителем Первомайского района: 1 апреля на официальном сайте муниципалитета до сих пор была размещена фотография и информация об Алексее Васильеве, несмотря на то, что его последний рабочий день был 30 марта.

Бердские скандалы

В середине недели опять говорили о Бердске. В городе-спутнике столицы Сибири вновь громкие задержания. На этот раз под подозрения в превышении должностных полномочий попали сразу три руководителя муниципальных предприятий.



Один из задержанных, руководитель международного центра «Сибиряк», через посредника пытался снизить сумму задолженности за незаконно потреблённую холодную воду. Сумма долга весьма солидная, а расследование проводили сотрудники ФСБ.



Ну а 30 марта стало известно о втором по счёту увольнении с должности главы бердского следственного комитета Сергея Копырина — до этого он добился восстановления через суд.





The Wall в Бобровке

Рано утром 28 марта в селе Бобровка под Сузуном в местной школе рухнула стена. К счастью, по случаю каникул в школе никого не было, да и этаж, где всё произошло, не использовался. Смешного мало, но можно попробовать провести некие аналогии с легендарным альбомом группы Pink Floyd: школа, стена, ещё один кирпич в стене, потом всё рухнуло.

Алтай поплыл

В Алтайском крае сильный паводок: из подтопленных населённых пунктов сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей. По словам главы краевого МЧС Игоря Лисина, прогнозы из-за непрекращающихся осадков пока неблагоприятные. К сожалению, не обошлось без жертв: в сёлах Солонешенского и Петропавловского районов утонули двое мужчин.

Суд сделал «Харакири»

В Новосибирске суд Центрального района приостановил работу кулинарного цеха службы доставки «Харакири»: в марте после заказа еды в этой компании пять человек оказались в больнице с острой кишечной инфекцией. Как выяснилось, в производственном цехе не было даже раковины, чтобы повара могли помыть руки.

Тулеев ушёл

И, наверное, логичным итогом недели можно назвать новость об уходе главы администрации Кемеровской области Амана Тулеева со своей должности. У жителей Кемеровской области было немало претензий к 73-летнему политику, но пожар в торговом центре «Зимняя вишня», повлёкший за собой гибель десятков человек, понизил народный рейтинг Тулеева чуть ли не до нуля.