Жительница Новосибирска поделилась печальной историей девушки-инвалида из Кемерова

Девушка из Кемеровской области, несмотря на инвалидность и тяжёлое детство в интернатах, продолжает каждый день бороться за мечту о счастливой жизни – новосибирский автор на портале «Пикабу» поставила её всем в пример.

Девушка из Новосибирска под ником Yulkas поделилась на сайте «Пикабу» историей жизни уроженки Кемеровской области, которая всю жизнь преодолевает трудности. На данный момент автор находится в больнице после операции, где и познакомилась с женщиной, страдающей от ДЦП, инвалидом первой группы, передвигающейся на коляске. Она с четырёх лет скиталась по детским домам и домам инвалидов. Мать от неё отказалась, родственники не поддерживают связь, и все они страдают от алкоголизма, отдавая всех своих детей в приюты.

«Это реальность, это печально известная нынче всем Кемеровская область. Помотавшись до 30 лет по домам инвалидов, девушка через зелёный банк получила ипотеку и теперь радуется самостоятельной жизни в своей однушке», - написала Yulkas в своём посту.

Уроженка Кемеровской области живёт в квартире одна и сама справляется со всеми бытовыми задачами. От государства получает пенсию, также ей порой помогают отзывчивые соседи и знакомые. На полученные квоты делает себе операции, мечтая однажды встать на ноги.

«То, с чем она сталкивается каждый день в простых вещах, требует от неё недюжей физической и внутренней силы. Даже такая задача, как подняться с постели, легкодоступная каждому здоровому человеку. И вокруг неё нет адаптивной к инвалидам среды, и все мы знаем, как в России относятся к инвалидам. Всё, что у девушки есть — мечты и желания», - рассказала автор записи.

Также Yulkas отметила, что девушка проста в изложении своих мыслей, ведь у неё нет среднего образования. Все знания, что ей дали в интернате, – это математика и русский язык. Автор считает, история этой женщины – пример для многих современных людей, которые, не имея серьёзных проблем со здоровьем и возможностями, жалуются на жизнь.

«У вас реально всё есть, чтобы жить хорошо, просто займитесь собой, своей жизнью, тем, что для вас важно. Тем, что на самом деле сделает именно вашу жизнь лучше!» - написала девушка.

Напомним, в марте больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку и друзей на сайте «Пикабу», рассказав историю своей болезни.