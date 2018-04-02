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Алтайский край попросит у Правительства РФ помощи по возмещению ущерба после паводка

 2 апреля, 16:29
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Алтайский край попросит у Правительства РФ помощи по возмещению ущерба после паводка
фото с сайта siberian.mchs.ru

Глава Алтайского края Александр Карлин намерен направить в Правительство РФ обращение с просьбой помочь в возмещении ущерба.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил местным органам власти подготовить к 3 апреля документы по объёму причинённого паводком ущерба для обращения за помощью в федеральное правительство. Об этом сообщило ТАСС.

«Завтра мы должны подготовить весь пакет документов для обращения в правительство Российской Федерации с просьбой о выделении финансовых ресурсов из резервного фонда. Мы решили сделать это, не дожидаясь завершения паводка: ситуация требует, чтобы мы по тому ущербу, который сегодня можем зафиксировать, провели работу и доложили в правительство. Дальше, если погодно-климатические условия будут развиваться так, что будут новые подтопления и новые случаи причинения ущерба, мы будем обращаться повторно», — передало агентство слова Александра Карлина на оперативном совещании.

Глава Алтайского края отметил, что работа по оценке материального ущерба завершается. Подготовлены шесть социальных объектов и семь объектов жизнеобеспечения. С начала паводка пострадали 115 населённых пунктов. В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

Александр Карлин также сообщил, что хоть за последние сутки ситуация постепенно нормализовалась, есть опасения усугубления паводка.

Напомним, в конце марта в Алтайском крае выпало рекордное количество снега, что может привести к катастрофе.

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