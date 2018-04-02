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Алтайский край спасают холода: начальник регионального МЧС

 2 апреля, 22:18
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Алтайский край спасают холода: начальник регионального МЧС
фото с сайта мчс по алтайскому краю

Наступившие в Алтайском крае холода снизили уровень паводковых вод. В ожидании тепла и второй волны подтоплений спасатели готовятся перегруппировать силы.

Ситуацию с подтоплением населённых пунктов в Алтайском крае прокомментировал начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.

Он рассказал, что на территории Алтайского края 2 апреля господствовали отрицательные температуры, осадков почти не было. По словам Лисина, уровень воды в реках упал, приточность снизилась.

«Есть ещё подтопленные дома и участки, но всё, что было в воде, сейчас сковало льдом. Это даёт нам время, чтобы провести перегруппировку сил и организовать подготовительные мероприятия. Впереди — начало тёплого периода, а значит, обстановка может осложниться. Стоит сказать, что на территории горных и предгорных районов тоже выпало немало осадков, и в случае потепления мы будем иметь серьёзный приток воды и в малые реки, и в крупные водные артерии», — сказал Лисин.

В ведомстве сообщают, что группировка МЧС России и специалисты привлечённых служб продолжают работу на подтопленных территориях. Для ликвидации последствий произошедшего всего задействовано около полутора тысяч человек, более 500 единиц техники.

Для оперативного перемещения сотрудников спасатели используют авиацию. 1 апреля при помощи воздушного судна была проведена передислокация сил и средств в Усть-Пристанском районе. На вертолёте из зон бедствия вывозят пожилых людей, нуждающихся в медпомощи.

По информации, опубликованной на официальном сайте МЧС по Алтайскому краю, на контроле находится подтопление приусадебных участков и жилых домов в населённых пунктах Краснощековского, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Смоленского, Целинного, Алейского, Первомайского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Зонального районов и в городе Рубцовске.

Число подтопленных приусадебных участков по состоянию на 2 апреля сократилось с 1 373 до 613.

При этом МЧС приводит неутешительный прогноз на 3 апреля. Специалисты ожидают вскрытие Оби в районе Усть-Чарышской пристани. Прогнозируются возможность резкого подъёма уровня воды, достижение опасных отметок, подтопление прибрежных территорий, (опасные отметки 580, 620 сантиметров).

3 апреля сохранится высокая водность реки Чарыш на участке Белоглазово — совхоза Чарышского, реки Алей на участке между Рубцовском и Алейском.

Возможно достижение опасных отметок на реке Чарыше в районе совхоза Чарышского (опасная отметка 530 сантиметров), подтопление прибрежных территорий, населённых пунктов.

Ближайшие сутки-трое ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска, подъём уровней воды, возможно достижение опасной отметки (опасная отметка 760 сантиметров), затопление прибрежных территорий, населённых пунктов.

Синоптики прогнозируют на территории Алтайского края 3 апреля днём до 3 градусов тепла.

Как ранее сообщал Сиб.фм, губернатор Алтайского края Александр Карлин намерен обратиться в Правительство РФ за помощью в возмещении ущерба, нанесённого паводком.

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