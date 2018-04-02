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Аману Тулееву оставят дом и дадут помощника

 2 апреля, 17:48
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Аману Тулееву оставят дом и дадут помощника
фото с официального сайта полпреда президента в СФО

Бывшему губернатору Кемеровской области сохранят резиденцию в селе — пользоваться ей он будет бесплатно.

Написавшему прошение об отставке теперь уже бывшему главе администрации Кемеровской области Аману Тулееву и его супруге оставят в безвозмездное пользование резиденцию в селе Мазурове. Пользоваться ей они будут пожизненно.

Как сообщают «Известия», об этом сегодня, 2 апреля, рассказал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Кроме того, Тулеев будет ежемесячно получать 50 тысяч рублей, ему дадут помощника и предоставят отдельное служебное помещение в здании администрации области.

По словам полпреда, Аману Тулееву сохранят звание «народного губернатора», которое было присвоено ему в декабре 2011 года «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью».

Напомним, 1 апреля стало известно об отставке Амана Тулеева с поста главы администрации Кемеровской области.

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