Аману Тулееву оставят дом и дадут помощника

Бывшему губернатору Кемеровской области сохранят резиденцию в селе — пользоваться ей он будет бесплатно.

Написавшему прошение об отставке теперь уже бывшему главе администрации Кемеровской области Аману Тулееву и его супруге оставят в безвозмездное пользование резиденцию в селе Мазурове. Пользоваться ей они будут пожизненно.



Как сообщают «Известия», об этом сегодня, 2 апреля, рассказал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.



Кроме того, Тулеев будет ежемесячно получать 50 тысяч рублей, ему дадут помощника и предоставят отдельное служебное помещение в здании администрации области.



По словам полпреда, Аману Тулееву сохранят звание «народного губернатора», которое было присвоено ему в декабре 2011 года «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью».



Напомним, 1 апреля стало известно об отставке Амана Тулеева с поста главы администрации Кемеровской области.