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Четырёхмесячная дочь ВИЧ-диссидентки погибла в Иркутске

 2 апреля, 18:42
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Четырёхмесячная дочь ВИЧ-диссидентки погибла в Иркутске
фото с сайта pixabay.com

Новорождённая девочка попала в больницу с тяжёлой стадией ВИЧ — врачи 2,5 недели тщетно боролись за её жизнь; следственный комитет расследует уголовное дело по факту случившегося.

В феврале в Ивано-Матрёнинской больнице Иркутска погибла четырёхмесячная девочка от пневмоцистной пневмонии. Мать ребёнка была ВИЧ-инфицированной и не принимала никаких мер по лечению себя и дочери. Следственный комитет на данный момент выясняет обстоятельства смерти малышки и расследует уголовное дело, возбуждённое по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По поводу произошедшего тут же высказалась пресс-служба Иркутского областного центра «СПИД». Сотрудники рассказали, что мама ребёнка является ВИЧ-диссидентом. Девочка поступила в реанимацию Ивано-Матрёнинской больницы в тяжёлом состоянии. По поводу её лечения был собран врачебный консилиум, где специалисты определили у новорождённой конечную стадию ВИЧ с тяжёлым поражением лёгких.

Эксперты тогда отметили, что если бы ребёнка вовремя обследовали и начали лечение, то ситуацию, в которой оказалась девочка, можно было бы предотвратить. Более того, если бы мать не отказалась от терапии, малышка родилась бы без ВИЧ-инфекции. Но она, по словам специалистов, уверяла, что эта болезнь — просто миф, и её дочь залечивают вместо того, чтобы избавить от обычной пневмонии.

Аргументы врачей не убеждали мать. А в то время её дочь уже находилась в коме и доживала последние часы.

«Лёгкие малышки буквально взорвались изнутри. Организм новорождённой не вынес неверия родителей в болезнь», — сообщили в пресс-службе ИОЦ «СПИД».

ВИЧ-инфекцию в организме матери обнаружили более пяти лет назад. Когда в 2017 году она забеременела и врачи ей настоятельно рекомендовали начать приём терапии, чтобы не передать вирус будущему ребёнку, она открепилась от консультации по месту жительства и исчезла из поля зрения.

Попав со схватками в родительное отделение, женщина снова отказалась от предложения врачей пройти химиопрофилактику.

«После рождения дочери сотрудники роддома подали исковое заявление с требованием начать её лечение. Но по формальным признакам суд встал на сторону женщины: на тот момент из-за её препятствий обследованию диагноз „ВИЧ-инфекция“ у только появившейся на свет девочки ещё не был подтверждён, поэтому не было определено, нуждается ли она в лечении в принципе», — рассказали в ИОЦ «СПИД».

Однако после этого борьба за здоровье девочки не закончилась. С требованием начать лечение к матери приходили и сотрудники детской поликлиники по месту жительства, и сотрудники Центра «СПИД», и специалист по социальной работе с психологом. Но мать каждый раз отказывалась.

Последние во время визитов заметили, что, в принципе, девочка была обеспечена едой, одеждой, кроваткой, малышке оказывался должный уход. Вот только в связи с предполагаемой ВИЧ-инфекцией мать и её гражданский муж твёрдо стояли на своём: такой болезни не существует, их дочка здорова.

«Врачи Ивано-Матрёнинской детской больницы боролись за угасающую жизнь малышки 2,5 недели. Девочка умерла, так и не научившись говорить слово „мама“», — высказалась пресс-служба Центра.

У женщины остались двое детей, посещающих школу.

Специалисты ИОЦ «СПИД» отмечают: в 2017 году в регионе на свет родились восемь детей с вирусом в организме. Одна из них, четырёхмесячная малышка, уже погибла.

Напомним, в марте стало известно, что жители Новосибирской области стали реже заболевать туберкулёзом.

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