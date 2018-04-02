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Дороги в Новосибирской области будет лично контролировать Андрей Травников

 2 апреля, 18:07
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Дороги в Новосибирской области будет лично контролировать Андрей Травников
фото с сайта pixabay.com

Президент России Владимир Путин поставил хорошие дороги в приоритет, поэтому реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации будет лично контролировать врио губернатора региона.

Реализация приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» должна находиться под жёстким контролем региональных властей. Об этом заявил на оперативном совещании 2 апреля Андрей Травников. 31 марта контракты с подрядчиками на ремонт и благоустройство дорог должны были быть заключены, однако для 11 объектов из 54 документы ещё не оформлены. Андрей Травников дал поручения по дальнейшей работе в рамках приоритетного проекта, контроль за которым осуществляется на федеральном уровне.

«Хорошие дороги — наша стратегическая задача в развитии региона с огромной территорией.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил государственный приоритет — качество региональных и местных дорог. Это оправдано: сегодня по результатам соцопросов почти 30 % жителей Новосибирской области первой проблемой называют состояние дорожной сети, уличной сети своих населённых пунктов и городов», — подчеркнул Андрей Травников.

Новосибирская область в числе 36 регионов ежегодно получает 1 млрд рублей в рамках приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги». Деньги поступают из федерального бюджета. Есть перспективы увеличения федерального финансирования — для этого нужно приводить в порядок региональную сеть дорог качественно и в поставленные сроки.

«Главная задача — создать условия для своевременного и качественного выполнения этих огромных объёмов работ. Для этого нужно в срок провести конкурсные процедуры. Ещё раз хочу обратить внимание на контроль качества выполнения работ. Необходимо проверить те участки, которые ремонтировали в 2017 году. И, если будут выявлены недостатки, потребовать от подрядчиков их устранения в рамках гарантийных обязательств», — поставил задачу врио губернатора.

Также Андрей Травников дал поручение министерству транспорта и главам муниципальных образований области разработать график выполнения дорожных работ с обязательным условием — включить в него контрольные мероприятия, в которых будет лично участвовать врио главы региона и представители общественных организаций.

Напомним, работа подрядных организаций по заключению контрактов на ремонт дорог Новосибирска в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» началась 15 марта.

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