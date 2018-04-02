Эксперты выявили десятку востребованных «люксовых» авто с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые два месяца 2018 года в нашей стране было продано 68,155 тысяч премиальных автомобилей с пробегом.

Это чуть выше результата годичной давности. Самым продаваемым подержанным автомобилем премиум-сегмента в России является Mercedes-Benz E-Klasse.

За январь — февраль было реализовано 4,58 тысяч экземпляров этой модели, что на 5 % меньше, чем год назад.

Второе место в данном рейтинге занимает BMW 5-й серии с результатом 4,274 тысячи единиц (+1 %), а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz C-Klasse (3 тысячм штук; −3 %).

Далее следуют Audi A6 (2,954 тысяч штук; +3 %) и BMW 3-й серии (2,937 штук; +3 %). Кроме них, в ТОП-10 российского рынка подержанных премиальных автомобилей за первые два месяца 2018 года также попали: BMW X5 (2,888 тысяч штук; −3 %), Lexus RX (2,507 тысяч штук; −8 %), Audi A4 (2,379 тысяч штук; +2 %), Mercedes-Benz S-Klasse (2,07 тысяч штук; −9 %) и Mercedes-Benz M-Klasse (1,738 тысяч штук; +1 %).

Напомним, что ранее эксперты выявили падение рынка подержанных авто в Новосибирской области.