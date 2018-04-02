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Керамогранитный туалет появится на набережной Оби

 2 апреля, 12:37
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Керамогранитный туалет появится на набережной Оби
фото со страницы Анны Терешковой в соцсети Facebook

В Новосибирске на набережной Оби началось возведение гигантского колеса обозрения — рядом будет построен керамогранитный благоустроенный общественный туалет.

Сиб.фм ознакомился с информацией, размещённой на муниципальном портале города: в настоящее время на Михайловской набережной идут работы по подготовке стройплощадок для колеса и туалета. Колесо обозрения будет построено к апрелю 2019 года, а туалет заработает уже нынешней осенью. В проект будет инвестировано примерно 126 млн рублей.

По словам начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, новое колесо обозрения будет самым высоким за Уралом и четвёртым в стране, высота его составит 67 метров. Работающий ныне на набережной аттракцион будет разобран и перенесён в один из городских парков.



В начале марта был подписан инвестиционный договор между ПКиО «Михайловский парк» и компанией «Круг», которая и займётся реализацией проекта.

Как рассказал директор компании Роман Козак, основную часть конструкций аттракциона изготовят на заводе «Сибсельмаш».

«Многие комплектующие будут приобретены за рубежом: подшипники, иллюминация, электротехнические составляющие. Визуально колесо расположено на здании. Но это имитация, поскольку у объектов два разных фундамента. Высота здания — шесть метров, внизу расположатся интерактивные зоны и досуговые площадки. Здание общественной уборной будет построено чуть ниже, в 70 метрах от колеса обозрения, из керамогранита», — цитирует Романа Козака муниципальный портал.

Анна Терешкова опубликовала новость о начале строительства на своей странице в сети Facebook, чем вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков.

Так, известный новосибирский архитектор Игорь Поповский написал:

«А эта суровая картинка на паспорте стройки — новая реальность будущего объекта?»

Наталья Харса спросила:

«Этот эстетический ужас всё-таки решили воплотить?»

Андрей Ковальский констатировал:

«Действительно! Вот чего в городе остро недоставало! Салюта 18 марта и колеса! А так — уже весь город просто сверкает!»

Напомним, в феврале стало известно, что Новосибирская область получит субсидию на возведение регионального волейбольного центра.

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