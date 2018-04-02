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Локоть посмотрел на Новосибирск свысока

 2 апреля, 16:19
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Локоть посмотрел на Новосибирск свысока
Скриншот и видео со страницы Анатолия Локтя в сети Facebook

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в первый раз полетал над Новосибирском на маленьком самолёте и увидел незаконные снегоотвалы.

Новосибирский градоначальник разместил на своей странице в соцсети Facebook видеозапись полета над Новосибирском на легкомоторном самолёте. По словам Анатолия Локтя, до этого над городом он летал лишь на вертолётах.

Посмотрел на Новосибирск с высоты. Впервые сделал это из кабины самолёта и получил массу впечатлений! Считаю, что надо регулярно мониторить территорию города сверху", — написал в сети Facebook мэр.

Анатолий Локоть заявил, что в один из прошлых полётов над городом он умудрился заметить пожар, о котором ещё не было известно МЧС. В этот раз градоначальник увидел незаконные снегоотвалы и намерен по одному из них задать вопрос главе Калининского района.

Напомним, в марте Анатолий Локоть заявил, что решение об его участии в выборах губернатора Новосибирской области будет принимать КПРФ.

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