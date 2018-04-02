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Масштабные трагедии и Far cry 5 интересовали жителей Новосибирска — Яндекс

 2 апреля, 15:11
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Масштабные трагедии и Far cry 5 интересовали жителей Новосибирска &mdash; Яндекс
фото с сайта pixabay.com

На прошедшей неделе, с 26 по 1 апреля, жители Новосибирской области вместе со всей страной следили за ситуацией в Кемерове; также многие искали информацию на Яндексе о смерти Сергея Мавроди и Олега Анофриева, футболе и новой компьютерной игре.

25 марта всю страну потрясла новость о трагическом пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок, которые отдыхали в первый день каникул. 28 марта был объявлен всероссийский траур. На протяжении прошедшей недели жители Новосибирска активно следили за развитием событий, и первое место в популярных запросах на Яндексе заняла «трагедия в Кемерове».

Второе место в топе также связано с вышеописанным событием. После пожара многие жители Кемеровской области вышли на митинг, где требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. То, что он решил покинуть свой пост, стало известно 1 апреля. Новосибирцы искали на Яндексе информацию о его возрасте, а затем и об отставке.

Большой ажиотаж вызвал среди жителей Новосибирска товарищеский футбольный матч Россия — Франция. Поисковые запросы на эту тему заняли третье место в рейтинге. Правда, тех, кто искал результаты игры, ждало разочарование: сборная России проиграла со счётом 1:3.

27 марта более четырёх тысяч жителей Кемерова вышли на митинг с требованием отставки Амана Тулеева, наказания виновных в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и реальных данных о количестве погибших. Запросы об этом событии заняли четвёртое место в топе.

1 апреля православные жители России праздновали Вербное воскресенье. Новосибирцы искали анимированные открытки и выясняли, чего нельзя делать в этот день — пятое место в рейтинге.

Выход игры «Far cry 5» — шестое место. Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре шутера от первого лица и action-adventure, разработанная студией Ubisoft Montreal и изданная компанией Ubisoft, вышла 27 марта.

После пожара в кемеровском торговом центре многие вспомнили крупнейший по числу жертв пожар в постсоветской России. 5 декабря 2009 года в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. Поисковая тема по данной трагедии разделила седьмое место с известием о смерти основателя МММ Сергея Мавроди: он почувствовал себя плохо на автобусной остановке, и ему вызвали скорую, однако врачам не удалось его спасти.

«Смерть Олега Анофриева» — предпоследнее место. Композитор, певец, артист театра и кино скончался 28 марта на 88-м году жизни.

«Приезд Владимира Путина в Кемерово» — 10-е место. После трагедии в ТЦ Владимир Путин приехал на совещание в столицу Кузбасса, где пообещал, что команда следователей разберётся в причинах случившегося и виновные будут наказаны.

Напомним, на неделе с 12 по 18 марта жителей Новосибирска больше всего интересовали в поиске Яндекса Путин и Хокинг.

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