Новосибирская компания задолжала сотрудникам несколько миллионов

В Новосибирске геодезическое предприятие не платит своим сотрудникам — против руководителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратура Железнодорожного района в марте 2018 года провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в акционерном обществе «ПО Инжгеодезия». Оказалось, что предприятие задолжало своему 151 сотруднику в общей сложности 3,6 млн рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.



Мировой суд удовлетворил направленные туда прокуратурой 43 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной в срок зарплаты.



Против руководителя предприятия возбуждено административное дело по статье, подразумевающей ответственность за невыплату сотрудникам в установленный срок заработанных денег. Кроме того, ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.



Напомним, в марте стало известно, что на повышение зарплаты бюджетникам Новосибирская область получит 394 млн рублей.

