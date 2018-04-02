Новосибирскую «Победу» подсветят в поддержку больных аутизмом

Апрель 2018 года в России станет месяцем распространения информации об аутизме — новосибирский центр культуры и отдыха «Победа» принимает в этом активное участие.

2 апреля — Международный день распространения информации об аутизме, в честь этого знаковые здания городов мира подсвечиваются синим цветом. Главная цель события — привлечь внимание общественности к проблеме заболевания. «Победа» стала первой организацией в Новосибирске, присоединившейся к этой акции в 2013 году.



«В связи с недавней трагедией масштабных мероприятий в культурном центре не планируется, мы продолжаем плановую работу по поддержке семей с детьми-аутистами. 1 и 2 апреля в кинотеатре проходят аутизм-френдли сеансы мультфильма „Шерлок Гномс“, пройдёт тренинг для персонала с участием специалистов, занимающихся этой проблемой», — рассказала пресс-служба кинотеатра.

В рамках Международного дня распространения информации об аутизме 2 апреля с 20 часов фасад «Победы» будет подсвечен синим светом. Также в апреле в кинотеатре пройдёт фестиваль «Фильм Аут», организованный фондами «Выход», «Обнажённые сердца» и фондом «Выход в Петербурге».

В рамках фестиваля покажут картины, которые специально отобрала киновед, режиссёр, главный редактор журнала «Сеанс», учредитель и президент фонда «Выход в Петербурге» Любовь Аркус: «Анимированная жизнь», «Рай океана», документальный фильм 1967 года «Безумцы из Титиката», спецпроект «Рекламный Тайм Аут», посвящённый социальной рекламе об аутизме и фильмы самой Любови Аркус: «Антон тут рядом» и «Маша. Язык птиц». Вход на показы в рамках фестиваля свободный по предварительной регистрации.

Апрель в 2018 году по всей России станет месяцем распространения информации об аутизме.

Напомним, в марте в «Победе» состоялась ретроспектива одного из самых популярных бельгийских режиссёров.