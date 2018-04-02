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Под угрозой расправы похитил свинину у пенсионерки житель Новосибирской области

 2 апреля, 11:27
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Под угрозой расправы похитил свинину у пенсионерки житель Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

1 апреля пенсионерка из Новосибирской области заявила в полицию о краже денег и трёх килограмм свинины.

В начале марта подозреваемый пришёл в гости к 80-летней пенсионерке в посёлке Сузун. Находясь у неё в квартире, он пригрозил ножом, забрал деньги и три килограмма свинины. Общая сумма ущерба составила около 1 300 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

О произошедшем пожилая женщина сообщила в полицию первого апреля. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель села Верх-Сузун, ранее судимый за кражу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй „Разбой“. Проводится расследование», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 2 марта в Новосибирске полицейские задержали серийного грабителя в маске.

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