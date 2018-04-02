Снег и гололед: о погоде в Новосибирской области 2 апреля

По данным ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС» 2 апреля 2018 года в регионе ожидается переменная облачность, небольшой снег, слабые метели, днем с мокрым снегом.

На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура ночью минус 8 — минус 13 градусов, при прояснениях до минус 21 градуса.

Днем температура поднимется до 6 градусов тепла.