Снег и гололед: о погоде в Новосибирской области 2 апреля
2 апреля, 05:01
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фото с сайта pixabay.com.
По данным ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС» 2 апреля 2018 года в регионе ожидается переменная облачность, небольшой снег, слабые метели, днем с мокрым снегом.
На дорогах сильная гололедица.
Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура ночью минус 8 — минус 13 градусов, при прояснениях до минус 21 градуса.
Днем температура поднимется до 6 градусов тепла.