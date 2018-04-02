Свиной грипп убил первого пациента в Новосибирской области

60-летний житель Болотнинского района Новосибирской области скончался в местной ЦРБ от гриппа — он обратился за медицинской помощью слишком поздно.

Замминистра здравоохранения региона Елена Аксёнова рассказала на аппаратном совещании в правительстве о том, что в Новосибирской области зафиксирован первый в 2018 году случай смерти от гриппа. Об этом сообщил «Интерфакс» 2 апреля.

«Зарегистрирована смерть в Болотнинской ЦРБ пациента 1958 года рождения с диагнозом „грипп“. Вирус идентифицирован: A(H1N1)» (среди людей его называют «свиной грипп» — прим. Сиб.фм), — передало агентство слова Елены Аксёновой.

Замминистра отметила, что по факту смерти проводили эпидемиологическое расследование. Установили, что мужчина не был вакцинирован и обратился за медпомощью поздно — только на шестые сутки с начала заболевания.

Елена Аксёнова подчеркнула: в регионе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Напомним, с 12 по 18 марта в Новосибирской области заболели ОРВИ более 23 тысяч человек.