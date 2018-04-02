3 балла
+1 °C
Курс ЦБ:
57,26
70,56

Свиной грипп убил первого пациента в Новосибирской области

 2 апреля, 13:57
были упомянуты
подходящие темы
Свиной грипп убил первого пациента в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

60-летний житель Болотнинского района Новосибирской области скончался в местной ЦРБ от гриппа — он обратился за медицинской помощью слишком поздно.

Замминистра здравоохранения региона Елена Аксёнова рассказала на аппаратном совещании в правительстве о том, что в Новосибирской области зафиксирован первый в 2018 году случай смерти от гриппа. Об этом сообщил «Интерфакс» 2 апреля.

«Зарегистрирована смерть в Болотнинской ЦРБ пациента 1958 года рождения с диагнозом „грипп“. Вирус идентифицирован: A(H1N1)» (среди людей его называют «свиной грипп» — прим. Сиб.фм), — передало агентство слова Елены Аксёновой.

Замминистра отметила, что по факту смерти проводили эпидемиологическое расследование. Установили, что мужчина не был вакцинирован и обратился за медпомощью поздно — только на шестые сутки с начала заболевания.

Елена Аксёнова подчеркнула: в регионе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Напомним, с 12 по 18 марта в Новосибирской области заболели ОРВИ более 23 тысяч человек.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 марта, 14:34 • статья

Доживать до онкологии

Вы в Новосибирске, и у вас диагностировали рак. Что делать? Чего можно ждать от государства и как вообще себя вести? Корреспондент Сиб.фм разобрался в вопросе и надеется, что эта информация никогда вам не пригодится.
 19 февраля, 16:32 • статья

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Более 7,2 тысячи жителей Новосибирска проголосовали за девять мегапроектов в опросе «Мост, обход или метро?» Какие пять строек века выбрали жители Новосибирска и с чего начнётся строительство метро — в итогах опроса Сиб.фм.
 1 февраля, 13:05 • статья

Мост, обход или метро: мнение власти

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оценил мнение жителей города по вопросам строительства, ознакомившись с предварительными итогами опроса Сиб.фм.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 21 марта, 17:01 • новость

Две крупные отставки в Новосибирске — политолог высказал мнение об их причинах

Врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким уходит в отставку, а генерального директора «СИБЭКО» Руслана Власова заменили на другого управленца — политолог разобрался, что привело к этим кадровым перестановкам.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.