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Таджикским авиаторам закрыли Сибирь

 2 апреля, 01:32
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Таджикским авиаторам закрыли Сибирь
фото с сайта pixabay.com.

Таджикская авиакомпания «Сомон эйр» приостанавливает с 2 апреля полеты в ряд регионов России. В списке сибирские города Иркутск и Красноярск, сообщает ТАСС.

Авиакомпания также не будет летать в Екатеринбург Казань, Краснодар,Санкт-Петербург и Сочи.

Это сделано на основании телеграммы Росавиации от 31 марта.

В марте Таджикистан не разрешил «Уральским авиалиниям» полеты к себе из ряда регионов России. В ответ Минтранс РФ заявил, что готов на зеркальные меры.

Напомним, что российская авиакомпания S7 в прошлом году объявила о начале полетов из Новосибирска в Токио.

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