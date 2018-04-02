Топ-5 пробок в Новосибирске за прошедшую неделю от Яндекса

Эксперты Яндекса изучили ситуацию, которая складывалась на дорогах Новосибирска с 26 по 30 марта.

На прошедшей рабочей неделе максимальная загруженность дорог в Новосибирске приходилась в утренние и вечерние часы пик в понедельник и вечером четверга, когда пробки достигали семи баллов. Об этом сообщила региональный представитель компании Яндекс Наталья Брус.

«Во вторник и среду в вечерние часы пик заторы были шестибалльными. Утром со вторника по четверг пробки были пятибалльными, а в пятницу — шестибалльными», — отметили эксперты.

Топ пробок с 26 по 30 марта:

1. 6,1 километра — 26 марта, около 08:30, улица Богдана Хмельницкого, улица Новая Заря, улица Богдана Хмельницкого от Тайгинской улицы до Танковой улицы. Пробка продлилась два часа десять минут.

2. 6,1 километра — 28 марта, около 09:00, плотина ГЭС, Русская улица от Новосибирской ГЭС до Бердского шоссе. Пробка продлилась один час десять минут.

3. 4,7 километра — 26 марта, около 09:00, Большевистская улица от Бердского шоссе до Коммунального моста. Пробка продлилась два часа 40 минут.

4. 4,7 километра — 28 марта, около 17:30, Станционная улица, улица Станиславского от Порт-Артурской улицы до площади Труда. Пробка продлилась один час 50 минут.

5. 4,4 километра — 27 марта, около 17:20, Бердское шоссе от Первомайской улицы до Старого шоссе. Пробка продлилась 50 минут.

Напомним, 1 марта Новосибирск встал в пробки из-за сильного снегопада.