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Три человека пострадали в серьёзном ДТП в центре Новосибирска

 2 апреля, 10:40
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Три человека пострадали в серьёзном ДТП в центре Новосибирска
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Две иномарки столкнулись ночью 2 апреля в Новосибирске — по словам очевидцев, водитель одной из машин был пьяным.

На перекрёстке улиц Ипподромской и Военной Nissan Skyline и Daewoo Lacetti попали в серьёзное ДТП ночью 2 апреля. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Nissan, по словам свидетелей, ехал по Ипподромской и пересекал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, когда врезался в переднюю пассажирскую дверь Daewoo, который ехал по Военной на зелёный свет. Также водитель первого авто налетел на придорожный забор и въехал в столб.

«Водитель Skyline в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации с места ДТП были госпитализированы три человека. Одну из них, пассажирку Lacetti 1979 года рождения, врачи увезли в состоянии средней тяжести», — сообщили очевидцы в группе.

Также свидетели отметили, что на месте случившегося работали сотрудники ГИБДД, врачи реанимации и спасатели МЧС.

Напомним, в марте пострадавшие в серьёзном ДТП в Бердске полчаса ждали сотрудников ГИБДД.

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