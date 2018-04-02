В Новосибирске пройдёт мировая премьера произведения Софии Губайдулиной

В Новосибирске завершается Транссибирский Арт-фестиваль; на сцене зала имени Арнольда Каца состоится мировая премьера сочинения Софии Губайдулиной.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного министерства культуры, специально к этому событию в Новосибирск прилетела автор произведения, одна из крупнейших современных композиторов София Губайдулина. Новое произведение прозвучит сегодня, 2 апреля, в присутствии автора.



По словам художественного руководителя Транссибирского Арт-фестиваля Вадима Репина, он давно просил композитора написать что-то специально для этого культурного мероприятия.



«Долгое время ничего не получалось, а какое-то время назад она и вовсе объявила о том, что закончила сочинять музыку. И вдруг полгода назад — как гром среди ясного неба! — от неё внезапно пришло сообщение о том, что она решилась. Партитура была закончена несколько недель назад. Это сочинение рождено гением, и я приложу максимум усилий, чтобы убедительно воплотить его на сцене. Название „Диалог: Я и Ты“ дано потому, что у произведения двойное посвящение: написано оно для фестиваля, а посвящено солисту и дирижёру — мне и Андресу Мустонену», — рассказал Вадим Репин.



В пресс-службе отметили, что кроме премьеры Губайдулиной сегодня прозвучит её более раннее сочинение «Всадник на белом коне», «Неоконченная симфония» Шуберта и «Концерт для фортепиано с оркестром» Шумана, солистом в котором выступит Юкио Йокояма.



Напомним, в марте участники Транссибирского Арт-фестиваля дали концерты в Искитимском, Краснозёрском и Карасукском районах Новосибирской области.