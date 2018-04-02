В торговых центрах Новосибирска нашли заваленные выходы
2 апреля, 13:52
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В новосибирских торговых центрах выявлены нарушения противопожарной безопасности — их названия не раскрываются.
В Новосибирске представители МЧС и прокуратуры после кемеровской трагедии проверили местные торговые центры и выявили нарушения. Сегодня, 2 апреля, в правительстве региона по этому поводу прошло аппаратное совещание, сообщает издание «Коммерсантъ».
По информации начальника областного управления МЧС Виктора Орлова, комиссия проверила 10 торговых центров и подобных общественных мест. В итоге было выявлено 26 нарушений: кое-где были обнаружены заваленные хламом эвакуационные выходы, где-то нашли неисправную пожарную сигнализацию. Названия ТЦ, к которым у спасателей и прокуратуры появились претензии, на совещании не озвучивались.
Напомним, в марте МЧС предложило владельцам новосибирских торговых центров провести самопроверки.