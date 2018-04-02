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Во время представления циркач рухнул с каната в Иркутской области

 2 апреля, 15:16
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Во время представления циркач рухнул с каната в Иркутской области
фото из группы цирка «ВКонтакте», видео с видеохостинга youtube

Канатоходец передвижного цирка во время исполнения номера в Братске Иркутской области упал с высоты — артист отделался ушибом руки.

Как стало известно Сиб.фм, неприятное происшествие случилось 1 апреля во время выступления цирка-шапито династии Довгалюк в Иркутской области. Из размещённой в группе цирка в сети «ВКонтакте» афиши следует, что зрителям предлагалось посмотреть на «невероятные иллюзии, канатоходцев, воздушных гимнастов и крупных хищников».

Сергей Довгалюк из-за резкого ослабления каната не удержался на нём и рухнул вниз. Несмотря на то, что номер исполнялся без страховки и артист упал прямо на манеж, он отделался лишь ушибленной рукой.


Присутствовавшие на этом представлении жители Братска написали в группе цирка в соцсети пожелания скорейшего выздоровления артисту и предложили подумать о технике безопасности.

Напомним, в марте иркутские полицейские спасли застрявшую на трассе в мороз цирковую труппу.

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