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Андрей Травников проверил в поликлинике очередь

 3 апреля, 16:15
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Андрей Травников проверил в поликлинике очередь

Врио губернатора Новосибирской области неожиданно проверил левобережную поликлинику — его не устроили долгие очереди и кол-центр.

Сегодня, 3 апреля, врио губернатора Андрей Травников приехал с проверкой в новосибирскую поликлинику № 16. Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, глава региона побывал в трёх филиалах медучреждения: в клинико-диагностической лаборатории на улице Новогодней, в поликлиническом отделении на проспекте Карла Маркса и терапевтическом отделении на улице Римского-Корсакова, где реализован пилотный проект «Бережливая поликлиника».

В первую очередь врио губернатора заметил очереди в клинико-диагностической лаборатории и обратил на это внимание присутствовавшей при проверке и. о. министра здравоохранения области Елены Аксёновой.

Кроме этого Травникова не устроили сбои в работе кол-центра: пациенты зачастую не могут дозвониться до поликлиники. Врио губернатора потребовал оперативно устранить этот недостаток.

В пресс-службе отметили, что такие внезапные проверки учреждений социальной сферы региона будут проводиться регулярно.

Напомним, в апреле Андрей Травников распорядился помочь семье погибших в Колывани детей досрочно расплатиться с ипотекой.

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