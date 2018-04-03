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Аварийные службы управляющих компаний обязали отвечать на звонки

 3 апреля, 02:01
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Аварийные службы управляющих компаний обязали отвечать на звонки
фото с сайта pixabay.com

Правительство регламентировало время дозвона в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний многоквартирных домов, сообщает ТАСС.

Теперь диспетчеры обязаны ответить на звонок в течение пяти минут.

Отмечается, что службы также должны оснащаться функциями «обратный вызов» или «автоответчик».

Кроме этого, управляющие компании обязали проводить обязательный осмотр общего имущества дома весной и осенью. Делаться это будет для оценки состояния жилого фонда после неблагоприятного холодного сезона и проверки готовности к зиме.

Добавим, что некоторые новосибирские управляющие компании самостоятельно внедряют инновационные решения. Например в микрорайоне «Европейский берег» строят «всесезонные» детские площадки.

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