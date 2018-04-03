Дебошир угрожал ножом пассажирам и поездной бригаде

Пьяный пенсионер бегал по поезду с ножом — ЧП случилось на территории Красноярского края.

Полицейским из дежурной части линейного отдела на станции Иланская поступило сообщение от бригады пассажирского поезда сообщением «Москва — Владивосток». Взволнованные железнодорожники рассказали, что в четвёртом вагоне едет неадекватный пассажир.



Когда поезд прибыл на Иланскую, зашедшие в вагон полицейские обнаружили там буянившего 64-летнего жителя Иркутска. Как поведали перепуганные пассажиры, пенсионер всю дорогу пьянствовал, матерился, а затем угрожал всем кухонным ножом.





Сотрудники транспортной полиции скрутили дебошира и отвели в отделение.



Жителю Иркутска грозит наказание по статье, подразумевающей ответственность за хулиганство на железнодорожном транспорте с применением оружия. Если вину мужчины докажут, он может лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.



Напомним, в феврале главу Якутии Егора Борисова и его помощника обвинили в дебоше на борту самолёта.