Дебошир угрожал ножом пассажирам и поездной бригаде
3 апреля, 12:46
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Пьяный пенсионер бегал по поезду с ножом — ЧП случилось на территории Красноярского края.
Полицейским из дежурной части линейного отдела на станции Иланская поступило сообщение от бригады пассажирского поезда сообщением «Москва — Владивосток». Взволнованные железнодорожники рассказали, что в четвёртом вагоне едет неадекватный пассажир.
Когда поезд прибыл на Иланскую, зашедшие в вагон полицейские обнаружили там буянившего 64-летнего жителя Иркутска. Как поведали перепуганные пассажиры, пенсионер всю дорогу пьянствовал, матерился, а затем угрожал всем кухонным ножом.
Сотрудники транспортной полиции скрутили дебошира и отвели в отделение.
Жителю Иркутска грозит наказание по статье, подразумевающей ответственность за хулиганство на железнодорожном транспорте с применением оружия. Если вину мужчины докажут, он может лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.
Напомним, в феврале главу Якутии Егора Борисова и его помощника обвинили в дебоше на борту самолёта.