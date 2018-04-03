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Интернет и разговоры на выбор — Yota

 3 апреля, 07:35
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Интернет и разговоры на выбор &mdash; Yota
фото предоставлено командой Yota

Мобильный оператор Yota обновил линейку продуктов для смартфонов и добавил возможность подключать пакеты без минут. Теперь клиенты смогут выбирать собственный пакет только с гигабайтами и безлимитными мобильными приложениями.

Пользователи смартфонов всё чаще пишут друзьям в мессенджеры, публикуют фотографии в соцсетях или ведут прямые трансляции со спортивных матчей в Instagram, а не разговаривают по телефону.Yota презентовала новые пакеты без минут, потому что когда есть интернет — минуты не нужны.

Продукт для смартфона позволяет выбирать только то, что нужно: отдельно минуты, отдельно гигабайты, а также даёт возможность подключить безлимитный доступ к десяти самым популярным мессенджерам и соцсетям: WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «Одноклассники», «ВКонтакте», Twitter, YouTube и Instagram.

«Yota стала действительно лучшей SIM-картой, чтобы поставить её не только в первый, но и во второй слот. Потому что вы можете быть уверены, что вам не придётся платить за дублирующие услуги или мы вдруг начнём списывать деньги за то, что вы не подключали», — рассказал директор направления «Смартфон» Артемий Пономарёв.

Пользователи Yota могут подключить пакет «ноль минут за ноль рублей», или выбрать от 100 до 2 000 минут стоимостью от 50 до 300 рублей на месяц в Новосибирской области. Также клиентам доступны на выбор пакеты трафика от двух до 30 гигабайт, которые в месяц обойдутся от 180 до 340 рублей.

Подключить безлимитный доступ к самым популярным соцсетям можно за 20 рублей, а к мессенджерам — за 10 рублей. Неограниченное использование YouTube будет стоить от 30 рублей в месяц.

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