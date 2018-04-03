Кемеровских полицейских проверят из-за охранников «Зимней вишни»

Нарушения, зафиксированные у ЧОП «Центр защиты», охранявшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, не могли быть не замеченными при проверках подразделениями Росгвардии, сообщил ТАСС начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии Леонид Веденов.

«В этой связи было принято решение на основании проверочных материалов направить материалы в следственный комитет для дачи процессуальной оценки подразделениям лицензионно-разрешительной работы, которые должны были осуществлять госконтроль за деятельностью охранных предприятий в Кемерове», — сказал он.

Ранее главный эксперт Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова сообщила, что частное охранное предприятие «Центр защиты» незаконно взяло на себя дополнительные обязательства по защите от пожаров. По словам Терновой, это произошло ещё до пожара 25 марта.

Как сообщал Сиб.фм, при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.