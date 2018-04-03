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Массовая проверка ТЦ грядёт в Новосибирской области

 3 апреля, 11:27
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Массовая проверка ТЦ грядёт в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области проверят полторы сотни объектов массового пребывания людей; внеплановые ревизии инициировала генеральная прокуратура.

В пресс-службе областного управления МЧС рассказали, что проверки уже идут и должны завершиться к 16 апреля. Помимо сотрудников государственного пожарного надзора в них участвуют и работники прокуратуры. Внеплановые мероприятия проводятся в связи с недавними трагическими событиями в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Региональная прокуратура составила и утвердила список для проверки — в него вошло 143 торгово-развлекательных центра и шесть культурных и спортивных учреждений. На всех объектах пройдут тренировки для сотрудников по отработке действий в случае чрезвычайных происшествий.

Напомним, в апреле в процессе начавшихся проверок в новосибирских ТЦ нашли 26 нарушений.

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