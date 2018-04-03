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Миллиард рублей потратят на ремонт главных улиц Новосибирска

 3 апреля, 15:05
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Миллиард рублей потратят на ремонт главных улиц Новосибирска
фото с сайта pixabay.com

На капитальный ремонт знаковых улиц Новосибирска выделят миллиард рублей — мэр города Анатолий Локоть перечислил их названия.

Новосибирский градоначальник на своей странице в сети Facebook обнародовал список улиц, которые будут капитально отремонтированы в 2018 году.

«В апреле в Новосибирске начнётся ремонт дорог. В этом году мы капитально отремонтируем проспект Димитрова и Димитровский мост со спусками и подъёмами, проезд Энергетиков, улицу Первомайскую, улицу Немировича-Данченко, улицу Бориса Богаткова, улицу Русскую и Красный проспект», — написал Анатолий Локоть.

Ремонт пройдёт в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», общая стоимость работ — более миллиарда рублей. Подрядчики обновят дорожное полотно, обустроят тротуары и парковочные карманы, установят новые дорожные знаки, а отслужившие свой срок службы заменят. Также рабочие займутся установкой светофоров, пешеходных ограждений и нанесут разметку на проезжую часть.

«Кроме этого, 10 апреля начнётся текущий ремонт дорог на улицах Кирова, Ключ-Камышенском плато (в районе планетария), Трикотажной (в районе улицы Авиастроителей), Объединения, Учительской, Александра Невского, Ипподромской, Гоголя, Дачной, Владимировской, Троллейной (в районе „тёщиного языка“), а также на Бердском шоссе и дамбе ГЭС», — сообщил в сети Facebook Анатолий Локоть.

Напомним, в апреле врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников потребовал актуализировать список нуждающихся в ремонте школ региона.

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