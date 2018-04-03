Мужчина забил до смерти женщину-инвалида в Новосибирской области

29-летний житель Барабинска заподозрил женщину в краже телефона и жестоко избил — ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Барабинска. По версии следствия, подозреваемый днём 14 ноября 2017 года был в гостях у знакомой женщины-инвалида без ноги. Они поругались из-за пропавшего у обвиняемого телефона — он заподозрил в краже хозяйку дома.

«Требуя возвращения телефона, он толкнул потерпевшую в грудь, отчего она упала на пол лестничной площадки в подъезде. После чего нанёс женщине, не оказывавшей никакого сопротивления, множественные удары ногами по голове и телу», — сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.



В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась через несколько дней в больнице.



Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание за совершение данного преступления — 15 лет лишения свободы.



Напомним, в апреле жительница Новосибирска поделилась печальной историей девушки-инвалида из Кемерова.