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На ремонт школы с обрушившейся стеной в НСО выделят 40 млн рублей

 3 апреля, 07:45
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На ремонт школы с обрушившейся стеной в НСО выделят 40 млн рублей
фото с сайта pixabay.com

После ситуации с разрушением стены в школе Сузунского района врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников потребовал актуализировать список нуждающихся в ремонте сельских школ.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу региональному министерству образования актуализировать список сельских школ, которые требуют срочного ремонта.

«Инцидент, подобный тому, что произошёл в Бобровской школе Сузунского района, не должен повториться в других учебных заведениях нашего региона», — передала слова главы области пресс-служба правительства Новосибирской области.

Восстановительные и ремонтные работы в здании Бобровской школы Сузунского района, где разрушилась стена, начнутся в ближайшее время и будут завершены до начала нового учебного года. На эти цели из бюджета Новосибирской области планируется выделить порядка 40 млн рублей.

Каникулы в Бобровской школе продлили до 4 апреля. К этому времени районные власти должны будут организовать обучение детей в помещениях местного дома культуры и правления ЗАО «Бобровское».

«Глава региона поручил держать процесс под особым контролем и дополнительно провести совместно с родительским комитетом школы осмотр помещений, в которых предстоит заканчивать учебный год школьникам села Бобровка», — рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, 28 марта в бобровской школе обрушилась стена.

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