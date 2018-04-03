На ремонт школы с обрушившейся стеной в НСО выделят 40 млн рублей

После ситуации с разрушением стены в школе Сузунского района врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников потребовал актуализировать список нуждающихся в ремонте сельских школ.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу региональному министерству образования актуализировать список сельских школ, которые требуют срочного ремонта.



«Инцидент, подобный тому, что произошёл в Бобровской школе Сузунского района, не должен повториться в других учебных заведениях нашего региона», — передала слова главы области пресс-служба правительства Новосибирской области.



Восстановительные и ремонтные работы в здании Бобровской школы Сузунского района, где разрушилась стена, начнутся в ближайшее время и будут завершены до начала нового учебного года. На эти цели из бюджета Новосибирской области планируется выделить порядка 40 млн рублей.



Каникулы в Бобровской школе продлили до 4 апреля. К этому времени районные власти должны будут организовать обучение детей в помещениях местного дома культуры и правления ЗАО «Бобровское».



«Глава региона поручил держать процесс под особым контролем и дополнительно провести совместно с родительским комитетом школы осмотр помещений, в которых предстоит заканчивать учебный год школьникам села Бобровка», — рассказали в пресс-службе правительства.



Напомним, 28 марта в бобровской школе обрушилась стена.