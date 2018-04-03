Новосибирцы выступили против возведения домов в лесу

В Новосибирске прошёл пикет против строительства в Нижней Ельцовке — жители микрорайона не поленились в ужасную погоду добраться до центра города.

Как рассказала журналисту Сиб.фм организатор пикета Оксана Бабенко, жители Нижней Ельцовки обнаружили на сайте мэрии города информацию о запланированных на 10 апреля публичных слушаниях по изменению проектов городской планировки.



«Там будет решаться вопрос о выделении участка земли в пойме реки Ельцовки под застройку. По нашим сведениям, этим участком заинтересовалось Агентство ипотечного кредитования, и там планируется возведение трёх 25-этажных домов. Кроме того, на территории заброшенного детского лагеря „Юный медик“ будет построено ещё пять домов. Все эти места принадлежат к категории городских лесов, где любое строительство запрещено. Но мэрия, как всегда, на это внимания не обращает», — рассказала Оксана Бабенко.



В пикете, который прошёл в Первомайском сквере, приняли участие 20 человек. Никто из работников мэрии к протестующим не вышел.

Напомним, в марте новосибирцы вышли на пикет против переназначения Василия Борматова главой Новосибирского района.