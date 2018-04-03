Новосибирские студенты сыграют классику в пользу пострадавших в Кемерове

Молодые музыканты Новосибирска устроят благотворительный концерт — сборы от мероприятия отправят пострадавшим в Кемерово.

В среду, 4 апреля, в Новосибирске пройдёт благотворительный концерт. Как рассказал Сиб.фм один из организаторов мероприятия Тимур Мухамедишин, все деньги от продажи билетов будут перечислены пострадавшим во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».



В концерте, который начнётся в 19:00 на сцене дома культуры «Энергия», произведения классической музыки прозвучат в исполнении студентов Новосибирской консерватории и местных музыкантов.



Напомним, в апреле мировая премьера нового произведения Софии Губайдулиной завершила Транссибирский Арт-фестиваль.