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Новосибирские студенты сыграют классику в пользу пострадавших в Кемерове

 3 апреля, 07:20
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Новосибирские студенты сыграют классику в пользу пострадавших в Кемерове

Молодые музыканты Новосибирска устроят благотворительный концерт — сборы от мероприятия отправят пострадавшим в Кемерово.

В среду, 4 апреля, в Новосибирске пройдёт благотворительный концерт. Как рассказал Сиб.фм один из организаторов мероприятия Тимур Мухамедишин, все деньги от продажи билетов будут перечислены пострадавшим во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

В концерте, который начнётся в 19:00 на сцене дома культуры «Энергия», произведения классической музыки прозвучат в исполнении студентов Новосибирской консерватории и местных музыкантов.

Напомним, в апреле мировая премьера нового произведения Софии Губайдулиной завершила Транссибирский Арт-фестиваль.

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