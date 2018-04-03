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Новосибирский заключённый развёл соотечественников на 130 тысяч рублей

 3 апреля, 13:21
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Новосибирский заключённый развёл соотечественников на 130 тысяч рублей
фото с сайта pixabay.com

Заключённый из Новосибирска звонил людям и, представляясь близким родственником, просил перечислить деньги — из 134 попыток пять раз обвиняемому поверили.

Следователем отдела полиции № 4 «Калининский» Управления МВД по Новосибирску завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Новосибирской области.

По данным следствия, с апреля по июль 2017 года мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы, звонил на случайные номера стационарных телефонов жителей Пермского края, Республики Хакасии, Красноярского края и Орловской области. Он представлялся близким родственником, сыном или внуком, и говорил, что якобы его задержали полицейские за избиение, и ему нужно перечислить деньги на лечение потерпевшего на счёт абонента сотовой связи. Периодически обвиняемый менял номер телефона.

«В пяти случаях граждане поверили звонившему и перечислили требуемые суммы на номер сим-карты, с которой звонил мошенник. В остальных случаях граждане проявили бдительность и не стали перечислять денежные средства», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Всего установили 134 эпизода преступной деятельности, в том числе пять эпизодов мошенничества и 129 покушений на него. Ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 130 тысяч рублей.

Напомним, в марте группа телефонных мошенников заработала на чувствах наивных граждан более 50 тысяч рублей.

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