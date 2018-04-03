Новосибирский зоопарк запустил онлайн-продажу билетов

Билет можно купить на официальном сайте Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило, срок его действия — год.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило объявил продажу билетов на его официальном сайте. Оплатить покупки можно банковскими картами платёжных систем Visa, MasterCard и МИР. Для этого нужно будет заполнить все поля в соответствующем разделе, проверить состав заказа и введённые данные. Далее на электронную почту придут уведомления по заказу и электронные билеты.

«Электронные билеты не требуется обменивать на бумажные билеты в кассе зоопарка. Их необходимо предъявить контролёру для считывания QR-кода на экране вашего смартфона, планшета или распечатать билет заранее. При наличии льготного электронного билета необходимо предоставить контролёру документ, подтверждающий право льготного посещения», — сообщила пресс-служба зоопарка.

За один раз разрешается купить не более шести билетов. Срок их действия — до 31 декабря года, в котором он был приобретён. Также, если в течение указанного срока не будет возможности посетить зоопарк, то можно вернуть деньги.

Напомним, в марте в День белого медведя семья из новосибирского зоопарка ждала дорожные конусы.