Облака, лёд и изморозь: о погоде в Новосибирской области 3 апреля

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки по области ожидается облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег.

Также в регионе возможны слабые метели, на северо-западе региона местами небольшой снег, днём в отдельных районах небольшой мокрый снег.

При прояснениях изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура ночью −4... −9 градусов, при прояснениях до −15 градусов, днём −4... +1 градус.