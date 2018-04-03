Организатор «Монстрации» отправил открытку Локтю

Артём Лоскутов отправил мэру Новосибирска открытку через интернет-приёмную — в послании сообщается о планах монстрантов.

Как стало известно Сиб.фм, сегодня, 3 апреля, организатор ежегодной «Монстрации» Артём Лоскутов с помощью картинки и интернета уведомил новосибирского градоначальника о маршруте первомайского шествия и пригласил Анатолия Локтя принять в нём участие.





«Открытка мэру Новосибирска отправлена сегодня через интернет-приёмную, запилен ивент, го неистово шерить, добавляться и крокодить», — гласит подпись к открытке, размещённой в группе «Монстрация 2018», которую Лоскутов создал в сети «ВКонтакте».



Напомним, в ноябре 2017 года три фото с «Монстрации» выставлялись в лондонской галерее Saachi и немецкой Disorder в Аахене.